القوات المشتركة: ملتزمون بالقانون الدولي في عملياتنا

أكد قائد القوات المشتركة الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، أهمية القانون الدولي الإنساني والتزام قيادة القوات المشتركة والتحالف بتطبيقه في العمليات العسكرية.

بالمقابل، أشار الأمير إلى انتهاكات مليشيا الحوثي لهذا القانون، وما ينتج عنه من تعميق لمعاناة الشعب اليمني، وزيادة سوء الوضع الإنساني هناك.

جاء ذلك خلال رعاية الأمير لختام قيادة القوات المشتركة ممثلة بفريق التمثيل الموحد، والتي استمرت مدة أسبوع بنادي ضباط القوات المسلحة.

أهمية الدورة

بدوره، أكد اللواء الطيار الركن سعود بن معمر، أهمية الدورة ومدى انعكاسها على الجهود العملياتية للمشاركين بالعمليات العسكرية، في احترام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما شارك بالدورة ممثلون من هيئة حقوق الإنسان، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والنيابة العامة، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة والقوات المشتركة.

وفي الختام تم تسليم المشاركين شهادات إتمام الدورة من قبل قائد القوات المشتركة.