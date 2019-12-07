الجبير: إيران الدولة الراعية الأولى للإرهاب بالعالم

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن إيران هي الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم، و"هذا ما كنا نقوله منذ سنوات طويلة وعديدة"، ولذلك تخضع لعقوبات من قبل المجتمع الدولي.

تعليق الجبير مع قناة "العربية" جاء على هامش قمة منتدى المتوسط في العاصمة الإيطالية روما، الجمعة.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وأضاف الجبير: "إيران دولة تغتال الدبلوماسيين وتقتحم السفارات وتزرع خلايا إرهابية وتقوم بأعمال تخريبية في دول مختلفة.. وتسلم صواريخ باليسيتية للمنظمات الإرهابية ليقوموا بإطلاقها على المدن والقرى"، مشدداً على أن إيران تدعم الإرهاب وتسهل عمل المنظمات الإرهابية.

وفي وقت سابق، الجمعة، قال الجبير إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها. وأضاف الجبير، خلال كلمته بحوار روما: "ندعم حملة "الضغط الأقسى".

وشدد على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مشيراً إلى أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".

يذكر أن ملف إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار كان حاضراً بقوة في قمة منتدى المتوسط في روما، وأجمع المشاركون على أن إيران تنفق ملايين الدولارات لإرهاب دول المنطقة عبر ميليشياتها الإرهابية.

موضوع يهمك دعا حسن كريم الكعبي، عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة، يوم الاثنين المقبل الساعة الواحدة ظهراً، بحضور... برلمان العراق يتعهد بمحاسبة الجهة التي قتلت المتظاهرين العراق

قمة منتدى المتوسط استبعدَت إيران ووزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، من المشاركة لأول مرة بسبب تدخلاتها الإرهابية في المنطقة والعالم. وكان المحور الرئيسي للقمة التحدث عن خطورة إيران في زعزعة استقرار دول العالم العربي بالعنف والحروب والدماء. إلى جانب انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان.

المنتدى طوال جلساته أجمع على أن الكيل طفح من الإرهاب الإيراني، ما يتطلب الآن حزماً عالمياً لوقفه، والقضاء عليه.

وما أكدته قمة المتوسط هو أن إيران هي دولة الإرهاب الأولى في العالم.