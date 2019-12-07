لعشاق الموسيقى.. أنتم على موعد مع هذا الحدث الأبرز بالرياض

عشاق الموسيقى في السعودية والمنطقة والعالم على موعد مع حدث ليس له مثيل بالشرق الأوسط، وهو مهرجان الموسيقى الأضخم "MDL BEAST"، الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر الجاري.

حدث ضخم لا مثيل له سيقام في #الرياض. ويجمع الفن والموسيقى والثقافة pic.twitter.com/LNNMNWeBCB — العربية (@AlArabiya) December 6, 2019

ويتوج هذا الحدث العالمي الأبرز، النجاح الذي شهده موسم الرياض، والذي تجاوز عدد زواره الـ10 ملايين زائر.

الحدث الموسيقي سيشمل 28 عرضاً و18 عنواناً عالمياً، بمشاركة فنانين عالميين وإقليميين ومحليين، ومنهم Afrojack و Camelphat و J Balvin و Tiësto.

كما سيحل من أبرز الضيوف كل من: ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat و DJ Duo Dish Dash، إضافة إلى عدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين ستعلن مشاركتهم خلال الأيام القادمة.

وسيكون عشاق الموسيقى في السعودية والمنطقة والعالم على موعد مع الاحتفالية الكبرى، والتي تتسع لـ70 ألف شخص، ويستمر المهرجان لأسبوع كامل.