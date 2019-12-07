هل يتخطى شتاء طنطورة 37 ألف زائر هذا العام؟

بعدما توج أولى إطلالاته العام الماضي، ووقف شامخاً كجبال العلا، معلناً استقباله 37 ألف زائر، يحرص "موسم شتاء طنطورة" في نسخته الثانية لهذا العام، على مواصلة التحدي الذي بدأه العام الماضي، ليحمل إلى العالم موقعاً لم يزره في التاريخ الحديث ذلك الكم من البشر، الذين مارسوا فعاليات غير مسبوقة.

12 يوماً تفصل عشاق الاستكشاف في معرفة السعودية عن ثاني مواسم "شتاء طنطورة" التي استفزت النسخة الأولى منه العديد من راغبي السفر والاستكشاف في العالم، حتى السعوديين أنفسهم، فهي تعيد إليهم حكاية وإدراك المتعة السياحة الداخلية، والتي تقودها سواعد بنات وأبناء بلادهم، فهل يكسر الموسم هذا العام ما حققه من أرقام؟ وهل ستكون نسبة الإقبال مرتفعة مقارنة بالعام الماضي؟

القائمون على فعاليات الموسم أعلنوا في بيان عبر وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن يوم 19 ديسمبر/كانون الأول، سيكون أول أيام موسم طنطورة، وسيستمر حتى 7 مارس/آذار 2020، في محافظة العلا التاريخية شمال البلاد.

باقات الزيارة إلى "شتاء طنطورة"

وجرى تقسيم باقات الزيارة إلى قسمين: رحلة يوم واحد، وباقة عطلة نهاية الأسبوع، ويشرح البيان ذلك بالتأكيد على أن باقة رحلة اليوم الواحد تشكل خيارًا مناسبًا للراغبين في الاستمتاع بأجواء الموسم خلال وقت وجيز نسبيًا، حيث يُمكنهم اختيار فئة الباقة المناسبة لميزانيتهم من بين الفئات الثلاث: الذهبية، البلاتينية، الماسية، وتشمل هذه الفئات تكلفة تذاكر الطيران ذهابًا وعودة من الرياض أو جدة إلى العلا، وجولة سياحية إلى أحد المواقع التراثية أو الأثرية، وحضور الحفل الفني داخل مسرح "مرايا"، وذلك خلال يومٍ واحد.



أما الزوّار الراغبون في زيادة مدة الاستمتاع بكثافة التجربة، بحسب البيان، "ستصبح باقة عطلة نهاية الأسبوع خيارهم الأنسب، وتنقسم هذه الباقة إلى 3 فئات متفاوتة التكلفة: الذهبية، والبلاتينية، والماسية، شاملة تكاليف الإقامة لمدة ليلتين، وتذاكر الطيران ذهاباً وعودة من الرياض أو جدة إلى العلا، والتنقل داخل العلا، والجولات السياحية للمواقع الطبيعية والتراثية والأثرية، بالإضافة إلى حضور الحفلات الفنية داخل مسرح مرايا".

كما يُمكن لحاملي هذه الباقات إضافة العديد من التجارب المميزة التي يحفل بها "شتاء طنطورة"، مثل تجربة "العلا من الأعلى" لعشّاق المغامرات، و"العلا الأصيلة" لعشّاق استكشاف الأصالة التراثية، و "فن الطهي" لعشّاق إشباع الحواس بإبداعات الطهي حول العالم، وغير ذلك من التجارب الفريدة الأخرى.

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استكشاف ورحلات

وبدءا من تاريخ 19 ديسمبر، يمكن للزوار اختيار عددٍ من التجارب المتميزة، بما فيها رحلات الطائرات والسيارات الكلاسيكية، واستكشاف جمال العلا عبر فعالية "مسارات العلا". كما اهتم الموسم بتسليط الضوء على مجتمع العلا المحلي، من خلال تجارب زيارة المزارع والفعاليات المقامة في البلدة القديمة، والتي تساهم في تحفيز التفاعل بين أهالي العلا والزوار، بجانب فعاليات لإثراء حواس الزوار عبر تجارب المطاعم والمقاهي الراقية المتوفرة في المنتزه الشتوي وأيضًا الاستمتاع بإبداعات نخبة من المطاعم العالمية الشهيرة مثل: لا كانتين دو فوبورج، أنايبيلز، وكافيه ساس.

ومن المرتقب أن يزخر موسم شتاء طنطورة هذا العام بجملة خيارات موسيقية متنوعة بين الكلاسيكيات والأوبراليات والعروض المتعددة.

كما خصص حفلات فردية وأخرى على مستوى عطلة نهاية الأسبوع وأطلق عليها مسميات كالهيبة الإسبانية، وبيتهوفن، والأساطير المعاصرة.