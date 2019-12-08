التحقيقات الأميركية: السعودي مطلق النار متطرف عمل بشكل فردي

كشفت التحقيقات الأمنية الأميركية أن المتدرب السعودي الذي أطلق النار في قاعدة عسكرية في فلوريدا الجمعة "متطرف عمل بشكل فردي".

وقالت مصادر أميركية إن "التحقيق جار مع سعوديين آخرين في حادث فلوريدا".

موضوع يهمك أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، د.عبد اللطيف آل الشيخ، السبت، أن حادث إطلاق النار في قاعدة عسكرية... وزير الشؤون الإسلامية: حادث فلوريدا لا يمثل السعوديين السعودية

وأوضحت المصادر الأميركية أن القاتل التحق ببرنامج التدريب في القاعدة العسكرية في فلوريدا قبل يومين من الهجوم.

بدوره، أكد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) أن "التحقيقات حول إطلاق النار في القاعدة العسكرية مستمرة".

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر السبت إنه غير مستعد في هذه المرحلة لاعتبار الهجوم، الذي وقع في القاعدة التابعة للبحرية الأميركية في فلوريدا والذي أودى بحياة 3 أشخاص إضافةً للمهاجم، بأنه "إرهاب".

وأضاف إسبر أمام "منتدى ريغان للدفاع الوطني" في ولاية كاليفورنيا: "لا. لا أستطيع القول في هذه المرحلة إنه إرهاب". وتابع أنه يعتقد أنه يجب السماح للمحققين بأداء عملهم.