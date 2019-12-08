بعد الحريق.. قطار الحرمين السريع يسأنف رحلاته

أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، الأحد، عن استئناف رحلاتها، الأربعاء المقبل، وذلك بعد جاهزيته للتشغيل، ونجاحها في تجهيز محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وأشار مدير عام قطار الحرمين السريع للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي، إلى أن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين ما بين محطات المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، مؤكدًا جاهزيته للتشغيل بعد إتمام جميع الاختبارات اللازمة من خلال الرحلات التجريبية والتحقق من المعايير لضمان التشغيل الآمن، على أن تستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة الأسبوع الذي يليه.

وقال الحربي، في تقرير وكالة الأنباء السعودية "واس": "إن محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة، ستخدم سكان محافظة جدة في الفترة الحالية"، مؤكداً على استمرار العمل في محطة السليمانية بجدة لحين إعادة تأهيلها للخدمة.

وأضاف: "محطة قطار المطار تستطيع تسيير رحلة كل 10 دقائق في أوقات الذروة، بفضل وجود 6 أرصفة يبلغ طول الرصيف الواحد منها 519 مترًا، وهو قادر على استيعاب قطارين مزدوجين بسعة 832 راكبًا لكل رحلة مزدوجة، ما يرفع طاقة المحطة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنويًا، كما أتيح للراغبين بالسفر عبر القطار إمكانية حجز التذاكر من خلال قنوات الحجز المعروفة بما فيها الموقع الإلكتروني وتطبيق الحجوزات".

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وتمتد محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة على مساحة 12 ألف متر مربع، وتضم صالتين لدرجة الأعمال وكبار الشخصيات، ويعمل على إدارتها كوادر سعودية مؤهلة ممن تم تدريبهم وفق أحدث معايير الأمن والسلامة العالمية.

وكان حريق نشب في سقف محطة القطار بحي السليمانية في جدة، في سبتمبر الماضي، دون أن تسجل خسائر في الأرواح.