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الملك سلمان يطلع على أعمال الدورة الـ 40 لمجلس التعاون

المصدر: العربية.نت – الرياض
الملك سلمان يلتقي الزياني
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استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأحد، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وحضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض قمة مجلس التعاون يوم الثلاثاء القادم.

كلمات دالّة

#مجلس التعاون, #الملك سلمان, #السعودية

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