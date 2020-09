ديفيد غيتا DJ "الهاوس" الأشهر.. نجم MDL Beast بالسعودية

عشاق موسيقى "الهاوس" على موعد مع حدث هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستشهد العاصمة السعودية الرياض تنظيم مهرجان "MDL Beast" في الفترة من الـ19 إلى 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

28 عرضاً و18 عنواناً عالمياً ستقدم خلال فعاليات المهرجان الضخم، الذي سيشارك فيه أبرز الموسيقيين من حول العالم.

من بين المشاركين في المهرجان الـDJ الفرنسي العالمي ديفيد غيتا.

وولد غيتا في فرنسا عام 1967 لأب من أصل مغربي وأم بلجيكية، وبدأ شغفه بالموسيقى يظهر سريعاً، حيث شرع في إقامة حفلات الموسيقى بمنزله وهو لم يتجاوز الـ13 من عمره.

أيقن غيتا مبكراً أن شغفه بالموسيقى سيقوده لما هو أبعد من الهواية، وتعلّق سريعاً بموسيقى الهاوس التي برع فيها ونال جائزة الـDJ الأفضل فيها على مستوى العالم لعدة سنوات.

علم غيتا أن النجاح يأتي من خلال صنع موسيقى تحمل بصمته، فلم يكتفِ بدور الشخص الذي يلعب موسيقى الآخرين، وإنما أدرك أن عليه تقديم موسيقى خاصة به بأسلوبه.

في عام 2002 صدر الألبوم الأول لبيير ديفيد غيتا، الذي عُرف لاحقاً بـ "ديفيد غيتا"، وحمل الألبوم اسم "Just A Little More Love"، وكان واضحاً أن هذا الألبوم هو الأول في مسيرة ستبهر محبي الموسيقى حول العالم.

وعاد غيتا في الفترة بين 2004 و2007 ليقدم ألبومين جديدين، أحدهما احتوى على أغنية "Delirious" التي قدمتها المغنية تارا مكدونالد وحققت نجاحاً كبيراً وقتها.

في تلك الفترة، كانت الحياة الزوجية لديفيد غيتا في أجمل صورها، حينما رزق بطفلين الأول في عام 2004 وكان صبياً، فيما رزق بطفلة في عام 2007، وذلك من زوجته كاثي غيتا التي تزوجها عام 1990، إلا أن الزوجين انفصلا في 2014.

ديفيد غيتا كان أول DJ يظهر عبر غلاف مجلة "بيلبورد" العالمية. كما حقق نجاحاً فريداً من نوعه في عام 2009 الذي شهد تقديمه لألبومه الرابع، ولأغنية "I Gotta Feeling" التي قدمتها فرقة "The Black Eyed Peas" والتي استطاعت أن تحتل المراكز الأولى ضمن تصنيفات الأغاني في العديد من البلدان، كما باتت الأغنية الأكثر تحميلاً داخل الولايات المتحدة الأميركية.

هذا النجاح جاء بعد عام واحد فقط من حصول غيتا على لقب الـDJ الأفضل لموسيقى الهاوس من قبل منظمة DJ Awards.

وفي عام 2012 فاز غيتا بجائزة الموسيقى الأميركية الرفيعة عن فئة أفضل موسيقى إلكترونية.

وقد فلسفة عمله، اشتهر غيتا بقوله: "يقتضي عملنا كمنتجين أن ننتج الموسيقى بأبهى ما يمكن". وهذه الفكرة حرص غيتا على تطبيقها حينما أطل في "الدرعية" بالسعودية العام الماضي وسط الآلاف من محبيه، ضمن فعاليات سباق "السعودية للفورميلا إي – الدرعية".