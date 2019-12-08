السعودية وإيران توقعان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج

وقعت وزارة الحج والعمرة السعودية مع منظمة الحج والزيارة الإيرانية، الأحد، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم هذا العام.

واستقبل وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة، الأحد، رئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران، الدكتور علي رضا رشيديان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام، بحضور نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية إيران.

ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية إيران خلال موسم الحج القادم.

إلى ذلك وقع وزير الحج والعمرة، ورئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران الإسلامية، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم الحج، والتي تنظم قدوم الحجاج من إيران والخدمات المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد وزير الحج والعمرة في تصريح صحافي حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتيسير كافة الأمور لحجاج بيت الله الحرام وتيسير قدومهم من كافة أنحاء العالم.

وأعرب عن شكره وتقديره للحجاج الإيرانيين على تعاونهم خلال موسم حج العام الماضي والتزامهم بالتفرغ للعبادة والسكينة والسلم، مؤكدًا أن الوزارة أنهت الترتيبات الخاصة لحجاج الجمهورية الإيرانية لموسم الحج هذا العام، وأن المملكة ترحب بحجاج بيت الله الحرام من كل الطوائف والمذاهب والجنسيات في أرض الحرمين الشريفين.

من جهته، أعرب رئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران عن شكره وتقديره لوزير الحج والعمرة ونائبه على حسن الاستقبال والضيافة، معربًا عن تمنياته بنجاح موسم حج هذا العام كما كان في الأعوام السابقة.