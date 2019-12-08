%88 من السعوديين فوق 15 عاماً يستخدمون الإنترنت

أكدت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عبر موقعها الرسمي، الأحد، أن 88.60% من السعوديين فوق سن 15 سنة يستخدمون الإنترنت.

وجاء ذلك في تقرير نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2019.

ووفقاً لنتائج المسح وعلى صعيد الأسرة، بلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت 92.77%، والأسر التي يتوفر لديها خط هاتف ثابت بالمسكن 27.07%، أما الأسر التي يتوفر لديها هاتف متنقل فبلغت نسبتهم 99.27%، والأسر التي يتوفر لديهم جهاز حاسوب في المسكن 53.41%، وأخيراً الأسر التي يتوفر لديها جهاز تلفزيون ومذياع بلغت نسبتهم على التوالي 92.95% و20.57%، وذلك من إجمالي الأسر في المملكة.

أما على صعيد الأفراد، فبلغت نسبة الأفراد 15 سنة فأكثر الذين يستخدمون الحاسوب 46.48%، والأفراد 15 سنة فأكثر الذين يستخدمون الإنترنت 88.60%، والذين يمتلكون الهاتف المتنقل من نفس الفئة العمرية 96.74%، أما الذين يستخدمون الهاتف المتنقل فبلغت نسبتهم 96.97%، وذلك من إجمالي سكان المملكة 15 سنة فأكثر.

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ويهدف تقرير هيئة الإحصاء إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات مما يساعد متخذي القرار على الإلمام بكافة البيانات الإحصائية اللازمة، إضافة إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، وتزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية عن نشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في إبراز وتطوير النشاط في المملكة، فضلاً عن إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد.