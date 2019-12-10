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افتتاح أول دار سينما جنوب السعودية.. وهذه تكلفتها

المصدر: الرياض - العربية.نت
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يفتتح الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، مساء الثلاثاء، أول دار للسينما بالمنطقة الجنوبية في مدينة جازان، والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 42 مليون ريال.

وتضم دار السينما 10 قاعات، منها اثنتان مخصصتان للأطفال، وتسع كل واحدة منها 80 إلى 120 شخصاً. كما ستفتح الدار أبوابها أمام الجمهور اعتباراً من مساء الأربعاء.

إلى ذلك يعد تدشين دار السينما بمنطقة جازان باكورة حزمة من مشروعات جودة الحياة التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030. وستوفر لأهالي وزوار منطقة جازان من المواطنين والمقيمين فرصا متعددة للترفيه.

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