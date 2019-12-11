السعودية.. رحلات قطار مطار الملك عبدالعزيز تنطلق اليوم

انطلقت، اليوم الأربعاء، أولى رحلات قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وذلك بعد جاهزيته للتشغيل، والنجاح في تجهيز المحطة التي تستوعب 3204 مسافرين بالساعة.

وتستطيع المحطة تسيير رحلة كل 10 دقائق في أوقات الذروة، بفضل وجود 6 أرصفة، علما أن طول الرصيف الواحد منها يبلغ 519 متراً، وهو قادر على استيعاب قطارين مزدوجين بسعة 832 راكباً لكل رحلة مزدوجة، ما يرفع طاقة المحطة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنوياً.

وتسير رحلات القطار ما بين محطات المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، بعد جاهزيته للتشغيل، وإتمام جميع الاختبارات اللازمة من خلال الرحلات التجريبية والتحقق من المعايير لضمان التشغيل الآمن، على أن تستأنف رحلات القطار إلى مكة المكرمة الأسبوع الذي يليه.