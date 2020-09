الأب الروحي للموسيقى الراقصة.. "تييستو" نجم "MDL Beast" بالرياض

الكل على الموعد مع حدث ينطلق للمرة الأولى في العالم، حينما تشهد العاصمة السعودية الرياض تدشين الحدث الموسيقي الأبرز مهرجان "MDL Beast" الذي ينطلق في 19 من الشهر الجاري ويستمر حتى الحادي والعشرين من ديسمبر.

ويعد هذا الحدث العالمي الأبرز، تتويجاً لنجاح موسم الرياض الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.

المهرجان الذي يشهد تواجد النجم العالمي "تييس مايكل فيرفست" ويكفي أن تنطق فقط باسمه "تييستو"، المعروف لدى غالبية النقاد بكونه الأب الروحي للموسيقى الإلكترونية الراقصة.

الـ DJ صاحب الـ 50 عاما ولد ببلدة بريدا جنوب هولندا عام 1969، واستحقت رحلته مع الموسيقى أن يطلق عليه لقب الـ DJ الأعظم في التاريخ من قبل مجلة "ميكس" التي أتاحت الفرصة لتصويت الجمهور على اللقب عام 2013، كما نال لقب الـ DJ الأفضل في الـ 20 عاما الأخيرة.

شغفه بالموسيقى انطلق في سن مبكرة وبالتحديد حينما كان في الثانية عشرة من عمره، لتنطلق الرحلة عام 1997 حينما أسس شركة "الثقب الأسود" للتسجيلات بصحبة أرني بيك وقدما العديد من الإصدارات الموسيقية.

وجاء عام 2001 حاملا ألبومه المنفرد الأول والذي حمل اسم "In My Memory" وانتشر بشكل كبير للغاية، لتتواصل إنجازاته بعدما حصل على تصويت الأفضل من قبل مجلة "DJ" لثلاث سنوات متتالية منذ عام 2002 وحتى عام 2004.

كل هذه الأمور جاءت بعد اجتهاد مبكر، خاصة وأن تييستو كان يقيم حفلات مدرسية حينما كان في الرابعة عشرة من عمره، كما عمل جاهدا على تطوير مستواه بأداء فقرات منفردة من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا.

بعد إطلاق ألبومه الثاني "Just Be"، قدمه مباشرة في افتتاح الأوليمبياد الصيفية عام 2004 بأثينا، ليصبح الـ DJ الأول الذي يقدم عرضا على مسرح الأوليمبياد.

ألبومه الثالث تلقى ترشيحا للجرامي في عام 2008، إلا أنه نال جائزة الجرامي في الحفل الـ 57 للجائزة عن فئة الريمكس الأفضل بأغنية "All Of Me" لجون ليجندس.

قبل 3 أشهر اختار تييستو أن يحتفل بزفافه على عارضة الأزياء أنيكا باكس، التي تبلغ من العمر 23 عاما، في وجود 80 شخصا فقط تمت دعوتهم لحفل الزفاف الذي أقيم في الصحراء.

"تييستو" سادس أغنى DJ في العالم والذي تقدر ثروته بـ 120 مليون جنيه إسترليني، اعتبر أن الصحراء هي المكان الذي يتمكن فيه من الاسترخاء بعيدا عن حياة الـ DJ المجنونة، كما أنها المكان الأكثر رومانسية على الأرض.