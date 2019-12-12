الرياض.. 3 وفيات و21 مصاباً في حريق سجن "الملز"

نشب حريق، فجر اليوم الخميس، في سجن الملز بالعاصمة الرياض، نتح عنه 3 وفيات، فيما أصيب 21 نزيلاً.

وفي التفاصيل، ذكر المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون أنه عند الساعة الخامسة من فجر هذا اليوم الخميس 15/4/1441هـ تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، حيث تم على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافيه الطارئة للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، كما تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، وقد نتج عن ذلك وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء الجناح.

وأكد اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.