الأميرة ريما تزور قاعدة فلوريدا وتؤكد تعاون السعودية بالتحقيق

زارت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، الخميس قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا، لتقديم "خالص تعازيها للمأساة" التي اندلعت الأسبوع الماضي.

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وأكدت الأميرة ريما "تعزيز تعاون السعودية الكامل مع السلطات الأميركية" في التحقيق بشأن الحادثة التي وقعت في القاعدة.

وخلال زيارتها، التقت السفيرة بقيادة القاعدة، وكررت إدانتها لهذا الهجوم.

وأكدت السفيرة أنها ستظل مهتمة في القضية، وستقدم أي مساعدة ممكنة لتسريع التحقيق.

وكان متدرب سعودي قد أطلق النار الأسبوع الماضي في القاعدة البحرية في بنساكولا بولاية فلوريدا مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية، بالإضافة لمقتل المهاجم.