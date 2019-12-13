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الداخلية السعودية تفوز بجائزة الفيلم التوعوي نهاية أمل

المصدر: العربية.نت - الرياض
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نالت وزارة الداخلية السعودية جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وفازت الداخلية بفيلم "نهاية أمل" الذي يسلط الضوء على أضرار المخدرات بشكل توعوي، ويصفها بأنها نهاية الأمل.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية مقطعا قصيرا للفيلم التوعوي عبر تويتر.

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