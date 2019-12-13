الداخلية السعودية تفوز بجائزة الفيلم التوعوي نهاية أمل

نالت وزارة الداخلية السعودية جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وزارة الداخلية تتوج بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التوعوية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 13, 2019
الفيلم الفائز "نهاية أمل" ... pic.twitter.com/4ZW0nkEiX4
وفازت الداخلية بفيلم "نهاية أمل" الذي يسلط الضوء على أضرار المخدرات بشكل توعوي، ويصفها بأنها نهاية الأمل.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية مقطعا قصيرا للفيلم التوعوي عبر تويتر.