"حقوق الإنسان" السعودية: المملكة أوفت بالتزاماتها الدولية

أكد رئيس "هيئة حقوق الإنسان" في السعودية الدكتور عواد العواد أن "السعودية سعت لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأوفت بالالتزامات الدولية التي أصبحت طرفاً فيها".

وأضاف العواد أن السعودية قدمت جميع التقارير المطلوبة منها بحسب التزاماتها، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، "وذلك نتيجةً للدعم الذي تجده حقوق الإنسان في السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

جاءت تصريحات العواد خلال اجتماعه الخميس بالعاصمة البلجيكية مع 17 عضواً من اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس بعثة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

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وقال العواد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "بلادنا منفتحة على العالم وما زالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات تحت ظل قيادتها، وتسعى إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتتطلع إلى أن تسود هذه القيم على المستوى العالمي بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان".

وشدد العواد على "اهتمام السعودية بقضية مكافحة الإرهاب كونه يمثل أحد أبرز أوجه انتهاكات حقوق الإنسان"، وقد أصدرت نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية كقانون صارم لمواجهته ومعاقبة مرتكبيه، كما حاربت التطرف والغلو عبر إطلاق عدد من المراكز والمشاريع.

وقال العواد لأعضاء اللجنة السياسية والأمنية إن "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث لمرافق الدولة كافة، وفي مقدمتها حقوق الإنسان، حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان حظيت المرأة منها بـ22 قراراً لتمكينها، ويأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق (رؤية المملكة 2030) التي خطط مهندسها ولي العهد على أن ترتكز على الإنسان الذي يعد محور التنمية".

وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة منحت أيضاً قضية مكافحة الفساد أولوية قصوى حيث صدر أمر ملكي قضى بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد واجتثاثه نظراً لآثاره السلبية على حماية حقوق الإنسان وعلى التنمية.