تسارع إنجاز طرق دائرية بمكة لتسهيل انسيابية حركة المرور

تتسارع أعمال استكمال مشروعي الطريق الدائري الثاني والثالث في مكة المكرمة ضمن مشروع إعمار مكة المكرمة، وما يتضمنه المشروعان من أعمال ميدانية تتمثل في تنفيذ تقاطعات وإنشاء جسور وخدمات مرافقة للطرق، نظير ما يسهم فيه المشروعان من انسيابية الحركة المرورية، خصوصاً في موسمي الحج والعمرة.

وأنهت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة ثلاثة من التقاطعات الواقعة على الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) في مرحلتها الأولى وهي تقاطعات (الكعكية - جرهم- الطندباوي) وتحويلها إلى تقاطعات حرة الحركة، والانتهاء من العمل في وقت تتواصل إجراءات الاستلام الأولي للمشروع، والذي بلغت مدته خمسة عشر شهراً.



أما المرحلة الثانية فتتمثل في تنفيذ تقاطع البيبان، ويشمل العمل ما بعد نفق السليمانية في الطريق الدائري الثاني مروراً بتقاطع المدينة المنورة وتقاطع شارع المنصور وصولاً إلى شارع حسين عرب، وذلك بتنفيذ خمسة جسور خرسانية. وقد تم الانتهاء من الأعمال التحضيرية ويجري حالياً حفر وصب بعض قواعد الجسور، والتنسيق لحماية وترحيل الخدمات المعترضة ونزع الملكيات لفتح كافة مواقع العمل، ومدة المشروع 24 شهراً.

الطريق الدائري الثالث

أما فيما يتعلق بمشروع استكمال الطريق الدائري الثالث، فقد تم تنفيذ جزء من الطريق الدائري بطول (2.5) كم ويشمل العمل تنفيذ (4) جسور خرسانية، ويجري العمل حالياً على تنفيذها حيث تبلغ مدة المشروع (24) شهراً، وتنفيذ جزء من الطريق الدائري الثالث بطول (3.5)كم، ويشمل العمل تنفيذ جسر خرساني وأعمال قطع صخري بكمية (4) ملايين متر مكعب، ويجري العمل عليه حالياً من قبل المقاول، ومدة المشروع (24) شهراً.





وأكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي "كعكي" أن الهيئة تعمل جاهداً في الإشراف على تنفيذ تلك المشاريع، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإنهائها وفق الجداول الزمنية المحددة لها.