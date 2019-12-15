رابطة العالم الإسلامي.. مشاريع تتخطى الحدود الجغرافية

ساهمت رابطة العالم الإسلامي في عام 2019، في مشاريع إغاثية في أكثر من تسع وأربعين دولة، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالرعاية الصحية وأخرى بالتعليمية غير تلك الخاصة بالتنمية الاجتماعية.

ووفرت الرابطة لكثيرين شردوا بسبب اندلاع حرب أو وقوع كارثة في 2019 وحده، اثنين وسبعين مشروعا، في تسع وأربعين دولة، استفاد من مشاريعها التي تجاوزت تكلفتها الثلاثين مليون ريال سعودي، نحو تسع مئة ألف شخص.

66 مشروعاً صحياً

وليس في الأزمات وحدها تطل رابطة العالم الإسلامي، فلها أكثر من ستة وستين مشروعا صحيا، في ثمانٍ وأربعين دولة، استفاد منها ما يزيد على ست مئة وستة وثلاثين ألف شخص، بكلفة اقتربت من الأربعة عشر مليون ريال سعودي.، ولعلاجهم، حرصت المنظمة على التعامل معهم بعيدا عن دياناتهم أو مواقعهم الجغرافية أو حتى أعراقهم.

ويعد الفقر، أحد أكبر الأزمات منذ القدم. ولمواجهته سلطت رابطة العالم الإسلامي جهودها على التعليم، فقدمت واحدا وسبعين مشروعا، في أربع وثلاثين دولة، استفاد منها نحو أربعة وثلاثين ألف شخص بكلفة تجاوزت الثلاثة عشر مليون ريال سعودي.

21 مشروعاً تنموياً

دور كبير تلعبه رابطة العالم الإسلامي في التنمية الاجتماعية، إذ قدمت في العام الجاري، واحدا وعشرين مشروعا، استفاد منها نحو مليون شخص، في ثلاث عشرة دولة، بتكلفة تجاوزت المئة وثلاثة وخمسين مليون ريال.

وبكل هذا وأكثر تخطت المنظمة الإسلامية الحدود الجغرافية ووصلت مساعداتها لمن هم بحاجة لها في كل أنحاء العالم.