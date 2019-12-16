أمطار غزيرة في الرياض.. والأرصاد تحذّر من السيول

تشهد العاصمة السعودية الرياض هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، بدأت منذ الأمس، في حين يتوقع اشتدادها خلال الساعات المقبلة، بحسب ما أشار إليه خبراء الطقس.

وأكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن ‏اليوم هو أول أيام نجم المربعانية الثاني المسمى بـ"القلب" ‏ومدته 13 يوماً، والتي تدخل في حيز الوسم من حيث التأثير، مشيراً إلى أن أمطاره لها نفس تأثير الوسم، وأجواؤه معتدلة في أوله، مؤكداً اشتداد البرد على المنطقة الشمالية في السعودية.

كما تبدأ المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية باستقبال أولى موجات البرد الشديدة.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت قبل ساعات عبر تنبيه الإنذار المبكر عن حالة مطرية غزيرة وسيول ستشهدها العاصمة الرياض خلال الـ24 ساعة المقبلة.