صور.. أعمال فنية أنتجها نزلاء سجون جدة

ما إن يقف الزائر على أعتاب جناح مديرية سجون منطقة مكة المكرمة في معرض الكتاب الدولي الخامس بجدة، حتى يشعر بسمات الحزن تغطي أعمال 80 نزيلاً ونزيلة، والتي تنوعت ما بين لوحات ومنحوتات ومنسوجات وغيرها، حيث يقرأ مشاعرهم عبر مدلولات ورموز وألوان مدمجة، وكأنها مكتوبة بين دفتي كتاب.

تلك الأعمال، نفذها النزلاء والنزيلات خلال فترة محكوميتهم ضمن ورش تدريبية تابعة لقسم الحرف في مديرية السجون، والتي كانت تعاني من عزوف النزلاء عنها في بداياتها، إلا أنها باتت تشهد إقبالاً كبيراً خلال السنوات الأربعة الماضية، بعد أن انتهجت المديرية نهج التسويق لمنتجاتهم وبيعها في المحافل والمعارض المشاركة بها.

وذكر مدرب النزلاء في قسم الحرف بمديرية سجون منطقة مكة المكرمة، الرقيب عبيد الزهراني، أن اللوحات والمجسمات ومنحوتات الجبس والصخر والخشب، نفذها النزلاء الرجال، فيما تمثلت أعمال الإناث في مشغولات الصوف والخياطة والرسم وصناعة الإكسسوارات والخرزيات.

وفي حديث لـ"العربية.نت" قال: "ندربهم داخل السجون من الصفر، حتى نصل بهم إلى مستويات إتقان عالية في التدريب، لنبدأ في التسويق لمنتوجاتهم في الفعاليات والمناسبات"، مشيراً إلى بلوغ حجم مبيعات منتجات النزلاء والنزيلات نحو 11 ألف ريال في كل معرض يشاركون فيه، والتي تعود بالكامل إلى أصحاب تلك الأعمال.

وأفاد، بوجود متابعة لمن يرغب من النزلاء بعد انتهاء محكوميتهم، ومساعدتهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة بعد ذلك كل بحسب تخصصه الحرفي، وأضاف: "أحدهم أنشأ مؤسسة للمنحوتات الخشبية، وآخر احترف في مجال رسم الجداريات للعديد من المنشآت والمشاريع".

وأكد وجود أفكار إبداعية لدى النزلاء والنزيلات، خاصة أنهم في عزلة عن العالم الخارجي، وهو ما يعطيهم فرصة أكبر للتركيز على حرفهم وتطويرها باستمرار.

ولفت إلى وجود نية لتخصيص منصة تسويقية على البوابة الإلكترونية لمديرية سجون منطقة مكة المكرمة، والتي تتيح للمتصفحين شراء منتجات النزلاء والنزيلات "أون لاين"، بهدف إيصال أعمالهم إلى خارج المملكة.

ويبين الزهراني، أن معظم هذه الأعمال بمثابة وسيلة تعبيرية عن مشاعرهم التي يعيشونها، وتابع: "تساعدنا تلك الوسيلة في تعزيز ثقتهم بأنفسهم والوصول بهم إلى مرحلة الارتياح بعد الفضفضة، وما يثبت ذلك اختلاف الرموز والألوان المستخدمة في البدايات عن تلك التي يستخدمونها بعد مرور ستة أشهر وأكثر على محكوميتهم، إذ يبدأون في التعبير بلغة التفاؤل والابتعاد عن السوداوية".