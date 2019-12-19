أمطار جازان تؤدي لانهيارات صخور على طريق فيفاء

تسببت الأمطار التي هطلت على جنوب غربي السعودية، الأربعاء، إلى انهيارات صخور على طريق فيفاء بجازان، مما أدى إلى إغلاق الطريق، في الوقت الذي باشرت فيه فرق للدفاع المدني والبلدية موقع الانهيارات الصخرية، ويجري الآن العمل على إزالة الصخور وفتح الطريق من جديد.

كما تعرضت عدد من المدرجات الزراعية إلى انهيارات بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مرتفعات فيفاء لليوم الثالث على التوالي.

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وأوضح المتحدث الرسمي المكلف بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، بأن سمو نائب أمير منطقة جازان، وجه كافة الجهات المعنية بمباشرة مواقع هطول الأمطار ومعالجة ما نتج عنها من انهيار بموقع بطريق ثمانية، والذي أدي لإغلاق الطريق، وباشرت الجهات المعنية على الفور الموقع ويجري العمل حالياً على فتح الطريق بشكل عاجل ولم ينتج عن ذلك الانهيار أي خسائر أو إصابات في الأرواح ولله الحمد.