اختراق في جامعة الأحساء.. النيابة توضح تفاصيل الحادثة

أكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة في السعودية، الدكتور ماجد الدسيماني، أن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة كشفت عن قيام أحد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية باختراق النظام الإلكتروني لإحدى الجامعات، واطلع المتهم على بيانات خاصة بالجامعة من بينها درجات الطلاب، ثم قام بتعديلها مستغلاً بعض البيانات الشخصية الإلكترونية.

وبيّن الدسيماني أن النيابة العامة قامت بتحليل النمط الإجرامي المقترف وربطه ببعض مظاهر السلوك الآثم في قضايا مماثلة، استناداً إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، للكشف عن كافة المتورطين في القضية.

كما أشار إلى أنه تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة المعني إلى المحكمة المختصة للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبما يكفل ردعه وحماية النظم المعلوماتية.

من جهة أخرى، أكدت النيابة العامة أن إجراءاتها أتت لتؤكد للجميع تحقيق الحماية الوطنية للنظم المعلوماتية كافة، وتحذر كل من تسول له نفسه المساس بهذه النظم أو محاولة اختراقها أو تعطيلها.

الجامعة تنفي

بالمقابل، أوضحت جامعة الملك فيصل بالأحساء أن تعديل درجات طلابها لم يحدث بواسطة هكر اخترق أنظمتها، وأكدت أن التحقيقات لا تزال سارية بشأن تعدي شخص على صلاحيات موظف في الجامعة إلكترونياً.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن القضية لا تزال قيد التحقيق، مشيرة إلى عدم حدوث أي تغيير في الدرجات، وإنما تعدٍّ على صلاحيات الغير.

كما نوّهت إلى أن أنظمة التقنية محمية بمستويات عالية من الأمان والحماية، ولفتت الجامعة إلى أن القضية بيد الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات اللازمة مع جميع المتورطين.

يذكر أن أخباراً إعلامية كانت انتشرت عن أن النيابة العامة طالبت بمعاقبة طالب بالسجن 4 سنوات مع تغريمه 3 ملايين ريال، وذلك لتورطه في اختراق نظام جامعة الملك فيصل بالأحساء، وتعديل درجات 19 طالباً عن طريق الشبكة اللاسلكية.