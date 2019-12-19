"حروف بدون كلمات".. معرض سعودي للغة العربية في اليونسكو

احتضن مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) أمس، في العاصمة الفرنسية باريس معرضاً فنياً للفنان التشكيلي السعودي "عثمان الخزيم" الذي حمل عنوان "حروف بدون كلمات"، وذلك على هامش احتفاء المنظمة باليوم العالمي للغة العربية.

وبحسب "واس"، يحتوي المعرض على 30 لوحة تتكون من الحروف العربية، ومكتوبة بألوان وأساليب متعددة، وهو امتداد لمعرض أقيم في مقر الأمم المتحدة بجنيف في الـ 10 سبتمبر الماضي على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأوضح الفنان عثمان الخزيم أن الخط العربي يعدّ فنًا من الفنون الجاذبة للغربيين ومتذوقي الفن في العالم، الذي يرونه عن طريق لوحات الآيات القرآنية، حيث يمثل بالنسبة لهم جمالاً روحانيًا يجذبهم للثقافة البصرية العربية كأي شخص متذوق للفن في العالم.

وكتب الخزيم في المعرض الذي أقيم في اليونسكو أسماء الزوار الفرنسيين والأجانب باللغة العربية، وذلك بهدف إبراز جمال الخط العربي بشكل أكبر في أذهان الفرنسيين والأجانب، الأمر الذي لقي إقبالاً وإعجابًا كبيرين.