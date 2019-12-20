البنتاغون: لا يوجد تهديد من الطلاب العسكريين السعوديين

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الخميس، إنها لم تجد أي تهديد في مراجعتها لنحو 850 طالباً عسكرياً من السعودية يدرسون حالياً بالولايات المتحدة، وذلك عقب إطلاق نار نفذه متدرب سعودي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في قاعدة بولاية فلوريدا هذا الشهر.

وقال جاري ريد مدير المخابرات الدفاعية وإنفاذ القانون والأمن خلال إفادة صحافية "بوسعنا أن نقول إنه لا توجد معلومات تشير إلى اكتشاف أي تهديد وشيك".

موضوع يهمك أكد تقرير أميركي أن هناك تشابهاً بين الطائرات المستخدمة في هجوم أرامكو وطائرة من إنتاج إيران. وفق ما أوردت رويترز.وأوضح... رويترز: تشابه بين طائرات هجوم أرامكو وطائرة إيرانية السعودية

وتتيح النتيجة للهيئات العسكرية الأميركية رفع الحظر عن التدريبات العملية الذي منع الطيارين العسكريين السعوديين من التحليق، وعودتهم للدراسة بشكل طبيعي.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي قد قال إن محققين أميركيين يرون إن محمد سعيد الشمراني (21 عاما) تصرف بمفرده عندما هاجم قاعدة بحرية أميركية في بنساكولا بولاية فلوريدا يوم السادس من ديسمبر/ كانون الأول قبل أن يقتله أحد ضباط الشرطة.