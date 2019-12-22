اختتام أكبر مهرجان موسيقي بالعالم.. و400 ألف زائر

وسط نجاح باهر في أيامه الثلاثة، اختتم مهرجان "ميدل بيست" الرياض حفلاته الموسيقية والأنشطة المصاحبة له، بحضور تجاوز 400 ألف زائر، ليقدم نفسه كأكبر مهرجان للموسيقى في العالم، بمشاركة أكثر من 100 فنان DJ عالمي وموسيقيين سعوديين، وكبار نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي.

وبإسدال الستار على مهرجان "ميدل بيست" للموسيقى، يكون موسم الرياض قد توّج نجاحاته اللافتة بختام يليق بما قدمه من تجربة ترفيهية وسياحية رائعة كانت محط إعجاب في داخل المملكة وخارجها، بعد أن استطاع كسب ثقة الزوار بتسجيله 10.6 مليون زائر.

وأحدث موسم الرياض نقلة نوعية وتحولاً كبيراً في مفهوم السياحة الداخلية، على نحو عزز دورها الاجتماعي والاقتصادي، ومساهمتها في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وزيادة نسبتها في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وخلق عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي من الجنسين؛ فضلاً عن دوره في إكساب الشباب السعودي مهارات إدارة الفعاليات، وفنون التعامل مع المواقف والأزمات وإدارة الحشود.

وشهد مهرجان "ميدل بيست" حضوراً جماهيرياً كبيراً، وتفاعلاً لافتاً من الزوار، ونجح في تحطيم الأرقام العالمية للمهرجانات باستقطاب أكثر من 400 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها، للاستمتاع بأجمل روائع موسيقي الـ (دي جي) العالمية، حيث استطاع المهرجان أن يوفر بيئة ترفيهية جميلة تجمع بين عراقة الماضي واستشراف المستقبل، وأحدث حراكاً ثقافياً وفنياً كبيراً داخل المملكة.

وأتاح المهرجان فرصة قيّمة، ووفر منصة هامة لاكتشاف المبدعين السعوديين، وإظهار مواهبهم وإطلاق قدراتهم الخلاقة في مختلف مجالات الفن والموسيقى والثقافة، وتطويرها بطريقة تفاعلية وإبداعية رائعة من خلال التفاعل والتواصل المباشر مع الجمهور، والنجوم العالميين، للمساهمة في إثراء الحياة وصناعة البهجة، وبناء المجتمع الإبداعي.

شهد المهرجان مشاركة أشهر النجوم العالميين في مجال الـ (دي جي) مثل: ديفيد غيتا ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى أكبر نجوم الفن السعودي والخليجي والعربي مثل راشد الماجد، ورابح صقر، وعمرو دياب، وماجد المهندس، ومحمد حماقي، والموسيقيين السعوديين مثل عضو فريق مهرجان "ميدل بيست" ودي جي أحمد العماري (بالو)، و"كوزميكات" كأول امرأة سعودية بارعة في فن الموسيقى الرقمية الإلكترونية (EDM)، والثنائي السعودي المبدع (دش داش)، وغيرهم.