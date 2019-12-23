السعودية.. التحقيق مع القحطاني لم يثبت أي دليل ضده

قالت النيابة العامة في السعودية، الاثنين، إنه تم التحقيق مع المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني وتمت تبرأته لعدم وجود أدلة ضده.

وأعلنت النيابة العامة في السعودية صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحفي أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية. وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

كما لفت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية.

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ولفت إلى أن التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.

أحكام بالإعدام

إلى ذلك، أوضح الشلعان أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاماً.

كما أضاف أن المحكمة أفرجت عن أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه.

وأشار إلى أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.