الرياض.. القبض على 24 متهما في واقعة تحرش

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية أربعة وعشرين متهماً من المتورطين في ذلك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد متحدث الشرطة في منطقة الرياض أنه تم القبض على المتهمين وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.