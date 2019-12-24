هكذا أسدلت السعودية الستار على قضية خاشقجي

وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق، قضية خاشقجي بقوله: "حادثة مؤلمة لكل السعوديين، ولأي شخص في العالم، وهو حادث بشع وغير مبرر.. واليوم المملكة العربية السعودية تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية".. بهذه العبارة وعد الأمير وأوفى، حين أسدلت السعودية الستار على قضية جمال خاشقجي، بعد إعلان النيابة العامة عن نتائج التحقيقات التي شملت 31 شخصاً، وتم استجواب 10 منهم، وإيقاف 21 شخصاً، و11 شخصاً متهماً.

في الوقت نفسه أصدرت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض حكماً ابتدائياً، بحكم المتورطين في قضية خاشقجي بإعدام 5 أشخاص، وعقوبة السجن لـ3 آخرين، وجاء ذلك بعد 10 جلسات حضرها ممثلو سفارة تركيا، وسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بجانب منظمات إنسانية وحقوقية، وسط حضور أبناء المجني عليه.

موضوع يهمك أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن صدور الأحكام الابتدائية بشأن قضية مقتل، جمال خاشقجي، يجسد... البرلمان العربي: أحكام قضية خاشقجي أكدت التزام السعودية بمحاكمة المتورطين السعودية

إلى ذلك، أعلنت المحكمة براءة 3 متهمين سعوديين: أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، وسعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي، ومحمد العتيبي القنصل العام في إسطنبول.

وظلت القضية في المحكمة عاماً وثلاثة أشهر، بسبب مماطلة تركيا في تسليم الأدلة والقرائن، رغم إرسال الرياض 13 إنابة قضائية إلى أنقرة.