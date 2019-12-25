عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

السعودية.. مقتل مطلوبين في عملية أمنية بالدمام

المصدر: العربية.نت
قوات الأمن السعودي
رابط مختصر

أفاد مراسل "العربية" في السعودية بتنفيذ قوات الأمن عملية أمنية في الدمام شرق السعودية أسفرت عن مقتل 2 من المطلوبين أمنياً.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، يبدو أنه جرى تصويره من نافذة إحدى البنايات القريبة من مكان الواقعة في حي العنود ولم يتسن لـ"العربية.نت" التأكد من صحته، عددا من سيارات قوات الأمن السعودية بينما تسمع طلقات الرصاص مع الإرهابييْن اللذين أعلن فيما بعد عن مقتلهما في المواجهة مع القوى الأمنية.

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة