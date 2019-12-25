السعودية.. مقتل مطلوبين في عملية أمنية بالدمام

فيديو: عملية أمنية في #الدمام شرق السعودية تسفر عن مقتل 2 من المطلوبين أمنيا pic.twitter.com/5qRb9J5ROc — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 25, 2019

أفاد مراسل "العربية" في السعودية بتنفيذ قوات الأمن عملية أمنية في الدمام شرق السعودية أسفرت عن مقتل 2 من المطلوبين أمنياً.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، يبدو أنه جرى تصويره من نافذة إحدى البنايات القريبة من مكان الواقعة في حي العنود ولم يتسن لـ"العربية.نت" التأكد من صحته، عددا من سيارات قوات الأمن السعودية بينما تسمع طلقات الرصاص مع الإرهابييْن اللذين أعلن فيما بعد عن مقتلهما في المواجهة مع القوى الأمنية.