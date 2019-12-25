كسوف الشمس يؤخر اختبارات مدارس السعودية إلى 9 صباحاً

وجهت وزارة التعليم السعودية، اليوم الأربعاء، بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً، بسبب ظاهرة كسوف الشمس، حرصاً على سلامتهم ومنسوبي المدارس. كما توجه الجامعات بما تراه مناسباً حيال ذلك.

وذكرت في بيانها الصادر، أن وقت الكسوف الحلقي للشمس يتزامن مع توجه الطلاب والطالبات إلى مدارسهم لأداء الاختبارات، وحرصاً على سلامتهم من النظر المباشر إلى أشعة الشمس، وتعرض العين لكمية من الأشعة الفوق البنفسجية، وجه وزير التعليم بتأخير موعد الاختبار إلى التاسعة صباحاً.

هذا ويُشاهد سكان المملكة العربية السعودية، الخميس المقبل، كسوفاً جزئياً للشمس، يكون كسوفاً حلقياً على محافظة الأحساء في ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عاماً، حيث شهدته أجزاء من شمال غربي المملكة في 28 مارس عام 1922م.

والكسوف الحلقي هو حالة خاصة من حالات الكسوف، حيث يغطي القمر مركز الشمس ويترك أطرافها مضيئة فيظهر لنا على شكل حلقة، بينما الكسوف الجزئي يغطي القمر جزءاً من الشمس وتبدو الشمس على شكل هلال.