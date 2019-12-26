وزير الخارجية السعودي: الروابط مع باكستان جعلت علاقتنا نموذجا مميزا

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، إن الروابط الوثيقة التي تجمع القيادتين والشعبين في المملكة العربية السعودية وباكستان جعلت من علاقات الدولتين نموذجاً مميزاً في التواصل والتوافق في الرؤى تجاه قضايا الأمة، بما يحقق النماء والتقدم للبلدين.

الروابط الوثيقة التي تجمع القيادتين والشعبين في بلدينا الشقيقين جعلت من علاقاتنا الثنائية نموذجاً مميزاً في التواصل والتوافق في الرؤى تجاه قضايا أمتنا، والتعاون لما يحقق النماء والتقدم للبلدين. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) December 26, 2019

جاء ذلك خلال تغريدة على حسابه في "تويتر"، بمناسبة زيارته الحالية لباكستان، وجاء فيها:

"تشرفت بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسيدي سمو ولي العهد - يحفظهما الله - لشعب وحكومة باكستان، خلال لقائي بدولة رئيس الوزراء عمران خان في إسلام آباد".

وأضاف: "الروابط الوثيقة التي تجمع القيادتين والشعبين في بلدينا الشقيقين جعلت من علاقاتنا الثنائية نموذجاً مميزاً في التواصل والتوافق في الرؤى تجاه قضايا أمتنا، والتعاون لما يحقق النماء والتقدم للبلدين".

وكان وزير الخارجية السعودي وصل، في وقت سابق، إلى إسلام آباد، لإجراء مباحثات مع المسؤولين في ‫باكستان حول العلاقات بين البلدين والقضايا المشتركة.

والتقى وزير الخارجية الباكستاني سيد محمود قريشي.