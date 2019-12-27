بالصور.. الرياض تتغنى طرباً في أجواء "سودان المحبة"

احتضنت العاصمة الرياض، أمس الخميس، حفلة غنائية سودانية على مسرح أبوبكر سالم، وبمشاركة الفنان "محمد الأمين" الذي يعتبر أحد أيقونات الغناء والموسيقى السودانية، ومن أكثرهم صيتاً، وله دور كبير في تطوير الموسيقى السودانية ونشرها خارج السودان.

وفي لحظة دخوله المسرح رحب به الجمهور السوداني الذي ملأ مدرجات المسرح، وبكل حفاوة بادلهم التحية، وقدم محمد الأمين مجموعة من أشهر أغانيه مثل "4 سنين، و"بتتعلم من الأيام".

وشارك ضمن ليلة "سودان المحبة" الفنان حسين الصادق أحد أشهر فناني الشباب بالسودان، بمجموعة من أغانيه "الملهمة، شوف العين، والأغنية الوطنية، عازة في هواك"، وغيرها من الأغاني التي شارك فيها الجمهور عبر تفاعله.

وشهد الحفل إطلالة الفنانة نانسي عجاج على المسرح التي حظيت بترحيب وتصفيق من الجمهور الذي تفاعل معها ومع أغنياتها "بلدا هيلي أنا، وداري عينيك، وألف نهر ونيل وأهلا بيك و أندريا"، وغيرها من الأغنيات.