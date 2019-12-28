الرياض.. هذا ما قاله النجوم في يوم تكريم ياسر بوعلي

تفردت الألحان الغنائية في ليلة استثنائية، وسط مسرح فنان العرب، محمد عبده، في الرياض، حضرها نخبة من الأسماء الفنية على المستوى الخليجي والعربي، في ليلة الملحن ياسر بو علي ذي الثلاثين عاماً، والذي ساهم وبشكل مؤثر في نجاح ووصول الأغنية العربية لأبعاد عالمية.

إبداع ياسر لم يكن صدفة، فهو موهبة اكتشفها الفنان رابح صقر الذي يقول: "سعيد بأنني كنت أحد مكتشفي موهبة الملحن ياسر بو علي، وفخور بأنني أكثر الفنانين الذين تغنوا من ألحانه"، في حين قالت الفنانة نوال الكويتية: "لا أتخيل أن أطلق ألبوما دون أن يكون لياسر بو علي بصمة ولحن في ألبومي"، ويذكر الفنان راشد الماجد عن أول أغنية لحنها بو علي "هدية": "اليوم احتفال للجميع فكوننا نحتفل بقامة لها تأثيرها بالوسط الفني ومؤثرة، ولها إسهامات كبيرة ليس على المستوى المحلي وحسب بل وصلت أبعد من ذلك، كما أنني فخور وسعيد وممتن للملحن ياسر بو علي، ولا أنسى أغنية "هدية"، وبعد أن تم إطلاقها وحصدت إشادات واسعة على المستوى اللحني، فاليوم وكل يوم يستحق ياسر بو علي هذا التكريم".





من جانبه، ذكر الفنان ماجد المهندس: "سعيد بتواجدي ضمن كوكبة من النجوم في تكريم المتألق دائماً ياسر بو علي، الذي دائماً ما تستمع لألحانه، فحتما ستذهب بك بعيداً، فهو حالة وشخصية متفردة"، وخص الفنان عايض "العربية.نت" بحديثه عن ليلة ياسر بوعلي: "شكراً لأستاذنا وملهمنا ياسر بو علي لكل ما يقدمه لكل الفنانين والفنانات، فإسهاماته شاهدة على العمل المتكامل الذي يقوم به أتمنى أن نكون أنا وزملائي الفنانين، قدمنا ما يستحقه في هذه الليلة، ومهما قدمنا فهو يستحق أكثر من ذلك".



وعلى أنغام اللحن بدأت الليلة بمعزوفة (Start) الموسيقية، وإطلاق العلامة الفنية للملحن ياسر بوعلي (YBA)، ثم بدأ الحفل الفنان عائض بأغنية "قولو مع يالسامعين"، وأبدع في تقديم مجموعة من أغانيه المتميّزة، والتي حققت شهرة كبيرة في المملكة والخليج والعالم العربي. وبعده شارك الفنان فؤاد عبد الواحد، بوصلة غنائية ممتعة تضمنت عدداً من أغنياته.

وقدمت الفنانة أنغام مجموعة من أغانيها للملحن ياسر بو علي، وسط تفاعل الجمهور، وبحضور غير عادي لقيثارة الخليج الفنانة نوال الكويتية بتقديم أجمل أغانيها، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومميّز، مردداً معها الأغاني بكل حب وحماس، وسط أجواء رائعة وساحرة من التفاعل.

وتخلل الحفل مداخلة هاتفية من معالي المستشار الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عبر فيها عن شكره وتقدير لكل الحضور، وعن سعادته بتنظيم هذا الحفل الكبير بشكل رائع، وبمشاركة مميّزة من نجوم الغناء العربي للملحن المبدع (ياسر بوعلي)، قائلاً: "إن المملكة تزخر بالعديد من الفنانين الكبار، وإنه سعيد جداً بهذا اليوم المميز والذي يصادف مرور عام على توليه لرئاسة الهيئة العامة للترفيه، متمنياً تقديم المزيد من النجاح والإنجازات لمسيرة الترفيه في المملكة".

بعد ذلك توالت مشاركات نحوم الأغنية الخليجية الذي أبدعوا وتألقوا في تقديم حزمة من الأغاني التي لحنها بوعلي، وهم: الفنان رابح صقر، ماجد المهندس، راشد الماجد.

وتضمن الحفل فيلماً وثائقياً بعنوان (دع الموسيقى تسرد قصتها) استعرض مسيرة الملحن "ياسر بوعلي" منذ بداياته وحتى أصبح نجماً ساطعاً في سماء الأغنية الخليجية والعربية.