الإعدام لطاعن فرقة مسرحية في الرياض وسجن آخر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الأحد، حكماً ابتدائياً بإعدام رجل من جنسية عربية، بعد تنفيذه هجوما إرهابيا مسلحا بآلة حادة "سكين"، وطعن أعضاء فرقة مسرحية في الرياض الشهر الماضي، المشاركة في موسم الرياض، في حديقة الملك عبدالله في الملز.

وأدى الهجوم إلى إصابتهم بجروح قطعية، وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور، محاولاً إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة، وتحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات، بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وتخطيطه ورصده ومتابعته مسبقا لفعاليات موسم الرياض المقامة بحديقة الملك عبدالله (مكان الجريمة)، بحسب لائحة الادعاء.

كما تم توجيه التهم ضده في جرم الانتماء لتنظيم القاعدة في اليمن المصنف كتنظيم إرهابي، واشتراكه معه في القتال المجرم والمعاقب عليه، وارتكابه لجرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وهي حمله السلاح الأبيض تنفيذا لجريمة إرهابية المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة (٣١) من النظام، وانضمامه إلى كيان إرهابي (تنظيم القاعدة في اليمن) واشتراكه معهم في العمليات القتالية في اليمن المجرم والمعاقب عليه.

القبض على مقيم من جنسية عربية بعد طعنه 4 من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة بالرياض، والمتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي يفيد للعربية بنقل المصابين إلى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.#هجوم_حديقه_الملز pic.twitter.com/RCnDjN4kTm — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 11, 2019

وجاء في لائحة الادعاء ضده "إعداد وإرسال وتخزين" ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تصوير نفسه ملثما وهو يلقي قصيدة تتضمن تحريضا ضد هيئة الترفيه من جهازه الجوال وإرساله لآخرين عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس آب) المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وتضمن اللائحة، توجيه التهم إلى رجل ثان عربي الجنسية، لارتكابه جريمة اشتراكه عن طريق التستر على المتهم الأول في الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة سكين على إحدى الفرق الاستعراضية، وتستره على تخطيط الأول على جريمة إرهابية بالهجوم على ماكينة صراف أحد البنوك بالمملكة ونهب الأموال وإرسالها لتنظيم القاعدة في اليمن، كما وارتكابه جرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وهي تستره على انضمام المتهم الأول لكيان إرهابي (تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن) المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة (٥٥) من النظام، وعلمه بمشروع تنفيذ جريمة إرهابية خطط لها المتهم الأول ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة (٥٤) من النظام.

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كما وجهت إليه التهم حول اشتراكه في ترويج عملة ورقية مزيفة داخل المملكة المجرم والمعاقب عليه بموجب النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، والنصب والاحتيال بالشروع في شراء سلاح من نوع رشاش بمبلغ مالي ٢٥٠٠ ريال مزيف.

وثبت تستره على عملية متاجرة بالسلاح وعدم الإبلاغ عنها المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي، ودخوله المملكة بطريقة التهريب المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.

وقد قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه الأول بحد الحرابة لقاء ما أسند إليه، وتقترح المحكمة أن تكون العقوبة هي القتل، وذلك زجرا للمدعى عليه وردعا لغيره ممن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما فعل، وعقوبة القتل تحيط بما دونها من عقوبات السجن التعزيرية التي طالب المدعي العام بإيقاعها بحقه.

كما قررت المحكمة رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه الثاني بحد الحرابة، لعدم انطباق أوصاف الحرابة على فعله، كما ردت المحكمة طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الثاني تعزيراً لعدم وجود سبب يوصل العقوبة التعزيرية إلى القتل بحقه.

وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه الثاني مدة اثنتي عشرة سنة وستة أشهر من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية بتاريخ 30/03/1441هـ، ودفع المدعى عليه الثاني غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة.

كما قررت المحكمة إبعاد المدعى عليه الثاني عن البلاد بعد خروجه من السجن المحكوم به في هذه القضية، بعد تصفية ما له وما عليه من الحقوق وذلك اتقاء لشره وأذاه ودفعا لضرره.