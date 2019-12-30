هذا دور رابطة العالم الإسلامي في فلورنسا الإيطالية

وقعت رابطة العالم الإسلامي اتفاقية تعاون مع متحف "أوفيزي" في مدينة فلورنسا الإيطالية كما كانت لها مشاركة بارزة في ملتقى "الصداقة بين الشعوب"، الذي يقام في مدينة ريميني الإيطالية.

حضور المنظمة الإسلامية البارز في الملتقيات العالمية له أسباب، حيث تعتبر فلورنس الإيطالية مهدا للفن والتراث والعمارة، عشاقها كثر، تجاوزوا الـ15 مليون زائر في عام 2018.

ورغم أن شوارعها كمتحف مفتوح، إلا أنه لا غنى لزوارها عن زيارة ثاني أكبر وأهم متحف عالمي بعد اللوفر إنه متحف "أوفيزي".

فالمتحف الذي يضم حضارات عدة رومانية ويونانية وفرعونية، أصبح يتسع لأخرى.. إنها الحضارة الإسلامية.

فرابطة العالم الإسلامي رأت الهوة الثقافية بين العرب والغرب، فقررت تجسيرها عبر المتاحف التي لا يخفى دورها الكبير في التبادل الثقافي والحضاري بين المجتمعات وقعت اتفاقية مع المتحف لتنفيذ مبادرات تعليمية وثقافية تتعلق بحضارة الإسلام، وتعزز الحوار بين الثقافات، وتكشف عن الثقافة الإسلامية والعربية بصورتها الصحيحة.

موضوع يهمك في عام ألفين وتسعة عشر تغييرات وتقلبات وتحديات شهدها العالم، ولم تغب عنها أم القرى، فمن رابطة العالم الإسلامي، تم جدولة... رابطة العالم الإسلامي تواجه التطرف بعشرات الفعاليات خلال 2019 السعودية

ليس هذا فحسب، فلتصحيح مفاهيم خاطئة عن الإسلام، ها هي رابطة العالم الإسلامي، تشارك في "ملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب" الذي يقام في إيطاليا أيضا والذي يستقطب أكثر من مليون زائر.

شاركت في المعرض المصاحب وكشفت دورها المأخوذ من الإسلام الذي يمد يدا للغير دون النظر لديانته أو عرقه وجنسيته.

رموز الإسلام الثقافية كانت حاضرة أيضا، فالرابطة عرضت نماذج منها، ناقشت وأكدت فعلا لا قولا قدرة العالم الإسلامي على التعاون مع الغرب لفتح حوارات وتبادل ثقافة ومعرفة.