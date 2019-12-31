الليلة.. الرياض تعيش ليلة أسطورية في تكريم فنان العرب

تعيش الرياض الليلة، الثلاثاء، عرساً فنياً مع أيقونة الطرب العذب، فنان العرب، محمد عبده، الذي يحيي حفلا غنائيا كبيرا تحت عنوان "ليلة عراب الطرب" على المسرح المسمى باسمه في البوليفارد ضمن حفلات شتاء الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ليختتم بها فنان العرب حفلات عام 2019.

وظهر محمد عبده على منصات التواصل، يدعو جمهوره لحضوره حفل تكريمه، وقال: "إن الحفل سيقدم على مسرح يحمل اسمي ويتسع لـ22 ألف متفرج، وسيقام في قلب الرياض النابض"، على حد وصفه.

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وشكر فنان العرب، قادة المملكة والمسؤولين عن هيئة الترفيه الحكومية على ما تقوم به لدعم الثقافة والفنون وفي البلاد، خاصة رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

ورد آل الشيخ سريعًا على فنان العرب، وقال عبر تغريدة في "تويتر": "أوعدك بتكون ليلة للتاريخ عن 1000 ليلة".