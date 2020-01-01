التحالف: عودة 6 سعوديين من اليمن إلى الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الأربعاء وصول ستة أسرى سعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي:" إنه عند الساعة (١٥:٤٥) من مساء الأربعاء وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية ستة من الأسرى السعوديين. وأضاف أنه كان في استقبال العائدين عند وصولهم، قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من أركان قيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.

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إلى ذلك، ثمن التحالف الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى ضمن إطار اتفاق ستوكهولم.

يذكر أن التحالف كان أعلن في نوفمبر إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي، في إطار جهود التحالف للدفع قدماً باتفاق ستوكهولم.

كما أوضح أنه سيجري تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم.

من جهته، وجه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، في حينه الشكر للسعودية لإعلانها فتح مطار صنعاء للرحلات الإنسانية وإطلاق سراح أسرى حوثيين.