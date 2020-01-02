"جازان الفل مشتى الكل" ينطلق.. وهذه التفاصيل

ينظلق مهرحان "جازان الفل مشتى الكل"، الأكبر في جنوب غربي السعودية، الجمعة برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والذي يستمر لمدة أسبوعين.

وتشارك 18 دولة، منها فرنس والبرتغال وكولومبيا وأميركا، إضافة إلى محافظات المنطقة الـ 16.

كما يشمل المهرجان حفلات غنائية وبرامج مسرحية يحتضنها مركز الأمير سلطان الحضاري.

ويشهد الكورنيش الجنوبي، التي يعتبر مدينة الألعاب المائية، ألعاباً شاطئية للأطفال، واستعراضات لفرق عالمية، كما تحتضن الساحة الشعبية بقرية جازان التراثية فعاليات ترفيهية عائلية وبرامج استعراضية ومهرجان التسوق.