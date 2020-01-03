ولي العهد السعودي وبومبيو يبحثان الحفاظ على استقرار الشرق الأوسط

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة، كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة.

من جهته، قال بومبيو اليوم، إنه ناقش في الاتصال الهاتفي مع ولي العهد السعودي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب "لحماية الأميركيين".

وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، شكر بومبيو الأمير محمد بن سلمان على "دعم السعودية الراسخ وإدراكها للتهديدات العدوانية الإيرانية".

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وذكر البيان أن بومبيو ناقش مع ولي العهد السعودي "اتخاذ إجراءات لحماية الأميركيين بالخارج".

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بخفض التصعيد.

السعودية تدعو لضبط النفس

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قد نقلت اليوم الجمعة، عن مصدر مسؤول قوله: "تابعت المملكة العربية السعودية الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها".

وأضاف المصدر: "ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

وتابع: "وتؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".