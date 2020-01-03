تدشين أكبر واجهة بحرية في السعودية.. وهذه التفاصيل

دخلت أكبر واجهة بحرية بالسعودية حيز الخدمة، بعد اكتمال مراحلها التنفيذية التي صممت وفق أعلى المعايير التقنية والجمالية بتكلفة بلغت 500 مليون ريال، على ساحل منطقة عسير جنوب غرب السعودية.

وتقع الواجهة التي دشنها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، على مساحة تقدر بـ 2.4 مليون متر مربع، وتحتوي على المسطحات الخضراء والخدمات المساندة لكل ما يحتاجه الزائر، وقد ثمن سمو أمير منطقة عسير الجهود التي بذلت خلال العمل المتواصل بالواجهة، حتى خروجها بالمظهر الذي يليق بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 بتوجيهات القيادة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.