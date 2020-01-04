السعودية تودع أحد رواد التطوع الكاتب نجيب الزامل

فقدت السعودية صباح اليوم السبت، الكاتب نجيب بن عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى سابقاً ورئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي، الذي اشتهر بأعماله البارزة في المجال التطوعي ودعمه للمبدعين، فيما تولى العديد من الأعمال الخيرية وأدار الكثير من مناشط الشباب.

وتوفي الزامل في ماليزيا بعد معاناة مع المرض، ودشن المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسماً لتعزية المجتمع للزامل فهو أيقونة غرس حبه في قلوب الكثيرين، تاركا خلفه حزمة كبيرة من عباراته الإيجابية والمحفزة على الإبداع والعطاء.

وأكد أخوه محمد نبأ الوفاة فقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، انتقل إلى رحمة الله تعالى غالينا وحبيبنا وأخونا ‫#نجيب_عبدالرحمن_الزامل، اللهم صبّر والدته وصبرنا وكل محبيه، والحمد لله رب العالمين".

من جهته علق بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي على رحيل الكاتب السعودي نجيب الزامل فقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "الأخ الكبير ‫نجيب الزامل له صنائع من المعروف، عرفته كريم نفس، وصاحب عطاء، من المؤلم أن أنعيه أو أكتب في غيابه عنه، أتأمل أحاديثه ومقولاته.. وأعرف عمقها".