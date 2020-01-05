خالد بن سلمان إلى واشنطن ولندن لبحث التهدئة في المنطقة

أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، توجيهات لنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال اليومين المقبلين، وذلك وفق ما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر سعودية مطلعة.

وقالت المصادر للصحيفة إن الأمير خالد بن سلمان "سيلتقي في الولايات المتحدة كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، وذلك في إطار سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة وضبط النفس ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها".