سفراء وأعضاء في الشورى يؤدون القسم أمام الملك سلمان

أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، كل من عضو مجلس الشورى، وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأدى عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحصين، القسم قائلاً: "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لملكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤديَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل".

كما أدى القسم كل من السفير المعين لدى جمهورية جنوب إفريقيا، سلطان بن عبد الله العنقري، والسفير المعين لدى جمهورية تشيلي الدكتور مانع بن سعد الخامسي، والسفير المعين لدى جمهورية بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان.

عقب ذلك، تشرف كل من السفير المعين لدى مملكة بلجيكا خالد بن إبراهيم الجندان، والسفير المعين لدى جمهورية كازاخستان عبد العزيز بن عبد الله الداود، والسفراء الذين أدوا القسم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

وحضر أداء القسم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.