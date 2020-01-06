وزير الخارجية السعودي: نأمل ألا يحدث تصعيد في المنطقة

دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الاثنين، إلى عدم تصعيد الوضع في المنطقة، مطالباً بأن تتخذ جميع الأطراف الخطوات الضرورية لمنع المزيد من التصعيد أو وقوع أي استفزاز.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن "علينا حماية أمن الخليج والبحر الأحمر"، مشدداً على أن المملكة حريصة كل الحرص على عدم حدوث أي تصعيد في المنطقة.

كما قال إنه ينبغي الانتباه إلى المخاطر التي تحدق بالأمن العالمي وليس أمن المنطقة فحسب

يذكر أنه قبيل الاجتماع، التقى الوزير السعودي كلا من وزيري الخارجية والمصري، وشدد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز الأزمات الإقليمية وخفض التصعيد وبناء علاقات إقليمية مبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بارك تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهم: وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية بدولة إرتيريا عثمان صالح، ووزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي، ووزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، ووزير الشؤون الخارجية في جيبوتي محمود يوسف، ووزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض.

هذا وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.