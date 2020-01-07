السعودية: تدخل تركيا في ليبيا انتهاك لقرارات مجلس الأمن

أعرب مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، عن رفضه وتنديده بالتصعيد العسكري والتدخلات التركية في الشأن الليبي بشكل مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية، مما يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، ومخالفاً للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية.

جاء ذلك خلال جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم في قصر اليمامة، ونقلتها وكالة "واس".

وفي الشأن العراقي، أشار مجلس الوزراء السعودي إلى الأحداث الجارية في العراق وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

هذا وجدد المجلس التأكيد على ما دعت إليه المملكة من أهمية العمل على تحقيق أمن المنطقة واستقرارها ودرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي حذرت من تداعياتها.

وأكد المجلس على أهمية دور المجلس في تعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين تلك الدول، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله الممر المائي من أهمية للتجارة الدولية والتواصل بين الحضارات والثقافات.

هذا وأكد المجلس على أهمية دور "مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن " في تعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين تلك الدول، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، وافق المجلس على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، وكما وافق على تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف.