خالد بن سلمان وترمب يناقشان استقرار الشرق الأوسط

التقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، في البيت الأبيض.

بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، التقيت امس بفخامة الرئيس الامريكي دونالد ترمب حاملا رساله من سموه كما بحثت مع فخامته اوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية. pic.twitter.com/AcLZwJv5s2 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 7, 2020

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه نقل رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى ترمب.

كما ناقش الأمير خالد بن سلمان مع ترمب، الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبحث معه التنسيق والتعاون بين السعودية وأميركا.

وكتب الأمير خالد بن سلمان على "تويتر": "بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، التقيت أمس بفخامة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حاملاً رسالة من سموه، كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

كما التقى الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، وناقش معه التحديات المشتركة.

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وقال في تغريدة على "تويتر": "التقيت اليوم وزير الدفاع الأميركي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأشدنا بالتعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين".

ترمب: لقاء جيد للغاية

بدوره، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إلى أنه أجرى لقاء جيدا للغاية مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

كما أوضح ترمب أنه بحث مع نائب وزير الدفاع السعودي استقرار الشرق الأوسط وأسعار النفط.

وبومبيو أيضا

وكان الأمير خالد بن سلمان قد أعرب، الاثنين، عن سعادته بلقاء وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في واشنطن، مضيفاً في تغريدات نشرها على "تويتر" أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.

كما بحث الأمير مع الوزير الأميركي ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بدوره، رحب بومبيو بزيارة الأمير خالد بن سلمان، مشدداً على أهمية العلاقة بين البلدين لمواجهة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة.