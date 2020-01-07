خالد بن سلمان يبحث مع بومبيو الحفاظ على الأمن والسلام

أعرب نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الاثنين، عن سعادته بلقاء وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في واشنطن.

وأضاف الأمير في تغريدات له عبر تويتر، أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.

كما بحث الأمير مع الوزير الأميركي ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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بدوره، رحب بومبيو بزيارة الأمير خالد بن سلمان، مشدداً على أهمية العلاقة بين البلدين لمواجهة سلوك إيران المزعز لاستقرار المنطقة.

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر بعد استقباله الأمير خالد بن سلمان: "ترحب وزارة الخارجية الأميركية بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان".

وتابع: "لا تزال العلاقات السعودية - الأميركية مهمة جداً من أجل مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".

التهدئة وضبط النفس

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان قد أصدر توجيهات لنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان للقيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأشارت المصادر حينها إلى أن الأمير خالد بن سلمان سيلتقي في الولايات المتحدة كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، في إطار سعي المملكة إلى بذل كل الجهود الرامية إلى التهدئة وضبط النفس، ودرء كل ما يؤدي إلى تصاعد الأوضاع، وبما يكفل تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.