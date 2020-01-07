خالد بن سلمان يناقش مع إسبر التعاون العسكري

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، عن لقائه وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، ومناقشة التحديات المشتركة.

وقال في تغريدة على "تويتر "التقيت اليوم وزير الدفاع الأميركي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأشدنا على التعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين".

التقيت اليوم بوزير الدفاع الأمريكي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأشدنا على التعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 7, 2020

وكان الأمير خالد بن سلمان قد أعرب، الاثنين، عن سعادته بلقاء وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في واشنطن، مضيفاً في تغريدات نشرها على "تويتر" أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.

كما بحث الأمير مع الوزير الأميركي ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بدوره، رحب بومبيو بزيارة الأمير خالد بن سلمان، مشدداً على أهمية العلاقة بين البلدين لمواجهة سلوك إيران المزعز لاستقرار المنطقة.