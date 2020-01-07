خالد بن سلمان يبحث أوضاع المنطقة مع وزير دفاع بريطانيا

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، أنه التقى وزير الدفاع البريطاني بن والاس.

وقال الأمير خالد بن سلمان على تويتر إن "جرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خصوصاً في المجالات الدفاعية، إضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة".

سعدت بلقاء معالي وزير الدفاع البريطاني السيد بن والاس. جرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خصوصاً في المجالات الدفاعية، بالاضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة. pic.twitter.com/xXNlExSRYe — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 7, 2020

وكان الأمير خالد بن سلمان قد التقى الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض. وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه نقل رسالة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى ترمب.

إلى ذلك ناقش الجانبان الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبحثا التنسيق والتعاون بين السعودية وأميركا.

وكتب الأمير خالد بن سلمان على "تويتر": "بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، التقيت أمس بفخامة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حاملاً رسالة من سموه، كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية".